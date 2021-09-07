МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США вяло меняются во вторник в отсутствие значимых факторов после неторгового понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 35368 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,11%, до 15634,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4533,75 пункта.

В понедельник в США отмечался День труда (Labor Day), в связи с чем основные торги на фондовых биржах не проводились. Инвесторы проявляют осторожность на фоне сохранения неопределенности экономического развития.

Так, в минувшую пятницу минтруд США сообщило что безработица в стране в августе сократилась до 5,2% с 5,4%, как и ожидалось. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, хотя аналитики прогнозировали рост на 750 тысяч.

В то же время ранее в сентябре главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщил, что новый "мю-штамм" коронавируса при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.

"Люди видят замедление темпов роста экономики и перспективы становятся более мутными, поэтому понятно, что люди не хотят вкладывать деньги. Есть серьезные опасения по поводу штамма "дельта", ускорения инфляции в Китае и в мире, естественно, люди хотят больше определенности", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс (Willem Sels).