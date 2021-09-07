МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций после открытия в "зелёной" зоне и нового рекорда торгуется сейчас уже в минусе на фоне снижения цен на нефть и фиксации прибыли отдельными участниками рынка, следует из данных торгов. Курс евро поднялся выше 87 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.30 мск снижается на 0,34%, до 4014,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1727,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 23 копейки, до 73,22 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,90 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6%, до 71,8 доллара за баррель.

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний. Однако у нас сразу началась активная фиксация прибыли, вызвавшая резкое снижение. В результате индекс РТС обновил вчерашний минимум, индекс Мосбиржи приблизился к аналогичному уровню, демонстрируя более сильную динамику благодаря активному снижению рубля", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир Инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

При этом аутсайдером торгов выступает "Акрон" (-7%) — инвесторы разочарованы решением совета директоров выплатить дивиденды в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Также акции девелопера "Самолет" падают в цене на 6,7% на новости о возможном вскоре SPO. Акции Газпрома радуют и пугают одновременно

На отрицательной территории в лидерах также торгуются бумаги "Роснефти" (-1,12%), Сбербанка (-1,02%), депозитарные расписки Qiwi (-1,32%), Petropalovsk (-2,25) и ВТБ (-1,46%).

Без новостей продолжают рост бумаги "Мечела": префы дорожают на 5,65%, обыкновенные акции – на 10,75%.

Также на положительной территории торгуются бумаги "Новатэка" (+2,15%), "Русала" (+0,95) и акции "ПИК" (+1,54%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня торги на российском рынке проходят скорее в минорном ключе. Поводов для разворота рынка мы не видим, а сейчас всё похоже на банальную фиксацию прибыли не только нашими игроками, что также отражается на валютном рынке. Рынок в моменте не имеет четкой идеи", — считает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Эксперт ожидает, что к концу торговой сессии индекс Мосбиржи и индекс РТС отыграют часть потерь, но полагает, что текущий день закроется в минусе.

Евгений Линчик из компании "Сбер Управление активами" считает, что есть высокая вероятность снижения индекса Мосбиржи на 3-5% на горизонте месяца-двух.

"Тем не менее, мы позитивно смотрим на динамику до конца года и ожидаем значение рублевого индекса выше 4000 пунктов в конце года. Новые многолетние максимумы достигнуты по фьючерсам на газ, алюминий, уголь, это поддерживает дальнейший рост российского рынка", — заключает эксперт.