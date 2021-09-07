МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,78 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль) 0,905 трлн йен 2,3 трлн йен
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2021) 1,3% 1,6%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 0,3% 0,4%
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (август) -8  
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021) 1,2%  
11:10 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,44%  
14:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ 10,073 млн 10 млн
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август) 56,4  
18:00 GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по инфляции    
предв. CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,34%  
20:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,045 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,1% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 6,5% 6,6% (прогноз)
  RUB Казаньоргсинтез — ВОСА (реестр закрыт 13.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021) 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020 5,745 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — ВОСА (реестр закрыт 13.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021) 0,73 (ао, ап) — див-д 2020 9,538 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021