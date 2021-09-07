События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 сентября
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,78 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль)
|0,905 трлн йен
|2,3 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2021)
|1,3%
|1,6%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|0,3%
|0,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (август)
|-8
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021)
|1,2%
|11:10
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,44%
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/
|10,073 млн
|10 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август)
|56,4
|18:00
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по инфляции
|предв.
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,34%
|20:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,045 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|6,5%
|6,6% (прогноз)
|RUB
|Казаньоргсинтез — ВОСА (реестр закрыт 13.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021)
|3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020
|5,745 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — ВОСА (реестр закрыт 13.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021)
|0,73 (ао, ап) — див-д 2020
|9,538 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210907/834626562.html