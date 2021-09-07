МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник в связи с неопределенностью относительно дальнейшего курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций перешел к снижению вслед за нефтью

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,55% — до 35173,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — 0,03%, до 15361,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4520,94 пункта.

Во вторник, после неторгового понедельника, инвесторы продолжают оценивать данные о слабом росте числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. С одной стороны, данные указывают на замедление восстановления экономики, с другой – это может заставить ФРС отложить принятие решения о начале сокращения стимулирующих мер регулятора.

В то же время аналитики BCA Research полагают, что, несмотря на временное снижение, число рабочих мест в США продолжит расти на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. По словам экспертов, это будет означать, что Федрезерв сохранит курс на ужесточение своей монетарной политики.

"Мы ожидаем значительного роста числа рабочих мест в ближайшие месяцы, поскольку ограничения на рабочую силу со стороны предложения будут сняты, а уровень заболеваемости (коронавирусом – ред.) снизится. Это подразумевает, что ФРС продолжит готовиться к нормализации монетарной политики и начнет с объявления о сокращении объема выкупа активов позднее в этом году", — приводит агентство Market Watch слова аналитиков.