МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением на фоне беспокойства относительно ужесточения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,53%, до 7149,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 6726,07 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 15843,09 пункта.

В четверг пройдет заседание Европейского центробанка. Аналитики полагают, что по его итогам регулятор сохранит свою процентную ставку на нулевом уровне. Однако на рынке усиливаются опасения относительно того, что регулятор может начать обсуждение сокращения объема специальной программы покупки активов PEPP.

"Сегодня не было больших поводов для радости, учитывая, что приближается заседание ЕЦБ на этой неделе, и есть некоторые слухи о том, что центробанк может начать обсуждать сокращение программы выкупа активов на встрече в четверг", — заявил газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Кроме того, давление на европейские индексы оказала и статистика по Германии. Так, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) индекс доверия инвесторов к экономике страны в сентябре упал до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе. Аналитики же прогнозировали снижение показателя до 30 пунктов.