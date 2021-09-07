МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,07% — до 7,41 доллара, "Новатэка" — выросла на 3,89%, до 264,3 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 1,16%, до 85,48 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,61% — до 8,93 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,52%, до 29,25 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,6% — до 33,21 доллара, а НЛМК — на 0,31%, до 32,2 доллара, "Северстали" — на 0,18%, до 22,78 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 0,42% — до 1,43 доллара, Сбербанка — на 1,5%, до 17,73 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 2,04%, до 94 долларов.

Цена GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,83%, до 8,35 доллара. Бумаги "Ленты" снизились в стоимости на 0,96% — до 3,1 доллара, "Магнита" — на 1,94%, до 14,63 доллара.