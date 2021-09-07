МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по основным индексам на ухудшении внешнего фона после четырех дней роста, при этом на страте торгов индекс Мосбиржи сумел обновить в очередной раз уровень исторического максимума, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45%, до 4010,16 пункта (на страте торгов подскакивал до 4043,51 пункта — нового исторического максимума), долларовый индекс РТС опустился на 0,75%, до 1723,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.04 мск рос на 25 копеек, до 73,24 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,77 рубля.

Большинство основных европейских площадок снизилось до 0,57%, основные биржевые площадки США преимущественно теряют до 0,53%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,08% — до 71,44 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Аутсайдером торгов выступает "Акрон" (-6,94%) — инвесторы разочарованы решением совета директоров выплатить дивиденды в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Также акции девелопера "Самолет" снизились в цене на 6,7% на новости о возможном вскоре SPO.

Также в лидерах падения – расписки "Русагро" (-3%), акции Petropavlovsk (-2,74%), префы "Башнефти" (-2,08%), акции "Магнита" (-2,05%), "Интер РАО" (-2,02%) и акции Polymetal (-1,99%).

"Новатэк" закрепился на третьем месте по рыночной капитализации (5,88 триллиона рублей) среди компаний, торгующихся на Московской бирже. Рыночная капитализация "Газпрома" составила 7,754 триллиона рублей, общая рыночная капитализация Сбербанка – 7,335 триллиона рублей.

Кроме того, акции "Новатэка" в ходе торгов обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 1959,8 рубля.

Также в лидерах роста – акции ОВК (36,87%), "Эн+ Групп" (4,29%), "Распадской" (3,69%), обыкновенные акции "Мечела" (3,16%), акции "Фосагро" (2,54%), а также акции ПИКа (2,16%) и акции "Русала" (1,23%).

ПРОГНОЗЫ

В среду индекс Мосбиржи также будет находиться вблизи отметки 4000 пунктов, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Краткосрочное беспокойство на рынке нефти связаны с сезонным фактором, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"День труда в США завершает высокий летний сезон потребления топлива. Соответственно, в ближайшие недели может наблюдаться существенное сокращение спроса со стороны автомобилистов", — добавляет он.