МОСКВА, 8 сен — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник продемонстрировали самое сильное однодневное падение примерно за месяц, закрывшись ниже отметки 1800 доллара США за унцию. Россия и ФРГ обсудили работу в газовой сфере

Падение цен является "реакцией на укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций", говорит управляющий партнер Altavest Майкл Армбрастер.

Если в среду Бежевая книга Федеральной резервной системы США "укажет на охлаждение американской экономики, то это станет для золота бычьим фактором", отмечает он, добавляя, что по-прежнему предпочитает покупать золото при снижении его цены ниже 1800 долларов за унцию.

Декабрьские фьючерсы на золото во вторник закрылись снижением на 35,20 доллара, или 1,9%, до 1798,50 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самое резкое с 9 августа однодневное процентное падение котировок наиболее активно торгуемых контрактов и самая низкая цена закрытия с 26 августа.

За прошлую неделю золото подорожало на 0,8%, а в пятницу закрылось на максимуме с 16 июня. Fitch: ЕС может приостановить третий энергопакет для "Северного потока-2"

Падение цен может быть "классическим следствием чрезмерной реакции на ожидания того, что ФРС не станет менять свою политику на фоне слабых августовских данных по рынку труда США", считают аналитики Zaner.

В пятницу стало известно о более слабом, чем ожидалось, росте числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе, что спровоцировало повышение цен на золото.

Трейдеры ожидают, что доллар на этой неделе совершит отскок, отмечают в Zaner. Интерес инвесторов к паям золотых биржевых фондов (ETF) остается "очень низким": общий объем золотых запасов ETF в конце прошлой недели сократился на 6,8% по сравнению с показателем годичной давности. Кроме того, золотые резервы Китая в августе сократились на 0,6% по сравнению с июлем, говорят в компании.

Индекс доллара ICE вырос на 0,5% до 92,48. На фоне укрепления доллара золото и другие активы, номинированные в американской валюте, становятся менее привлекательными для зарубежных покупателей.

Между тем доходность маркерных казначейских облигаций, которые, как и золото, считаются активами-убежищами, выросла. Доходность 10-летних казначейских бумаг составила 1,369% против 1,322% в прошлую пятницу. В понедельник торги на рынке облигаций не проводились ввиду празднования Дня труда. Криптобиржа Coinbase была недоступна на фоне обвала биткоина

Участники рынка золота учитывают распространение дельта-штамма, что оказывает некоторую поддержку котировкам. Вместе с тем планы ФРС по срокам сворачивания стимулирующих мер все еще окутаны неопределенностью, поскольку рынок труда восстанавливается неравномерно.

Сохранение мягкой денежно-кредитной политики способствовало последовательному достижению рекордных максимумов на фондовом рынке, что оказывает давление на котировки золота, отмечают некоторые аналитики.

“Наблюдается повышение спроса на золото, однако котировки находятся под влиянием очень неопределенных перспектив экономики и достижения фондовыми индексами новых рекордных максимумов”, — говорит Эдриан Эш из BullionVault. Юрист объяснил, как быть, если вы перевели деньги по ошибке

Старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич отмечает сохранение высокого импорта золота, объем которого в августе достиг максимума за последние пять месяцев.

“Наблюдались благоприятные условия для повышения импорта ввиду высокого спроса и привлекательных цен, что также поспособствовало росту потребления со стороны производителей ювелирных изделий в ожидании рождественских праздников”, — объясняет Купцикевич.

Декабрьские фьючерсы на серебро во вторник закрылись с понижением на 43 цента, или 1,7%, по 24,37 доллара за унцию.

Котировки декабрьских фьючерсов на медь снизились на 1,2% до 4,28 доллара за фунт.

Октябрьские контракты на платину подешевели на 2,5% до 995,90 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий – на 2,6% до 2353,50 доллара за унцию.

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