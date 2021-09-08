Фондовый рынок США завершил торговую сессию вторника снижением Dow Jones и минимальным ростом NASDAQ
ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию вторника снижением Dow Jones и минимальным ростом NASDAQ на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего курса Федеральной резервной системы.
По итогам первого рабочего дня после выходных промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,76%, до 35100,00 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,07%, до 15374,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,34% до 4520,03 пункта.
Инвесторы продолжали оценивать вышедшие на прошлой неделе данные о слабом росте занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США. С одной стороны, статистика указывает на замедление восстановления экономики, с другой, это может заставить ФРС отложить принятие решения о начале сокращения стимулирующих мер.
https://1prime.ru/Financial_market/20210908/834632798.html