ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию вторника снижением Dow Jones и минимальным ростом NASDAQ на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего курса Федеральной резервной системы. Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

По итогам первого рабочего дня после выходных промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,76%, до 35100,00 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,07%, до 15374,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,34% до 4520,03 пункта.

Инвесторы продолжали оценивать вышедшие на прошлой неделе данные о слабом росте занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США. С одной стороны, статистика указывает на замедление восстановления экономики, с другой, это может заставить ФРС отложить принятие решения о начале сокращения стимулирующих мер.