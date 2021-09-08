МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешёл к легкому снижению после незначительно роста на старте торгов среды. В начале торгов индекс Мосбиржи повышался в пределах 0,15%, следует из данных Московской биржи. Евро укрепляется к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,1% — до 4005,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1719,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 10 копеек, до 73,37 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 86,9 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,38%, до 71,97 доллара за баррель.