МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций перешел к снижению

По состоянию на 10.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,07%, до 7,33 доллара, "Новатэка" — росла на 0,06%, до 264,45 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,26%, до 85,26 доллара, "Газпрома" — на 0,6%, до 8,87 доллара, "Газпром нефти" — увеличивалась на 0,34%, до 29,35 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,27%, до 33,12 доллара, НЛМК — на 0,19%, до 32,14 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,26%, до 22,72 доллара,

Бумаги ВТБ дешевели на 0,98%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,49%, до 17,64 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,05%, до 93,01 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,08%, до 8,26 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,07%, до 14,64 доллара. Бумаги "Ленты" снижались в цене на 0,24%, до 3,09 доллара.