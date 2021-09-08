МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы уверенно снижаются в среду вслед за фондовыми рынками США и при смешанной динамике на азиатских фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций перешел к снижению

По состоянию на 10.54 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,8%, до 7088,89 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 6650,4 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 15637,2 пункта.

Инвесторы оценивают преимущественно отрицательное закрытие фондовых рынков в США и смешанную торговлю на азиатских фондовых биржах.

Трейдеры сохраняют опасения за восстановление экономики под воздействием ковида, поскольку за последние сутки число заразившихся штаммом нового коронавируса "дельта" в США снова выросло.

Также главным будущим ближайшим событием для европейских инвесторов остается заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), которое состоится завтра. Аналитики полагают, что по его итогам регулятор сохранит свою учётную ставку на нулевом уровне. Также усиливаются ожидания относительно того, что регулятор может начать обсуждение сокращения объема специальной программы покупки активов PEPP.