МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на положительной территории после снижения утром, следует из данных Мосбиржи.

Поддержку рынку оказывает рост нефти и положительная динамика отдельных акций нефтегазового, банковского и горно-металлургических секторов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.45 мск рос на 0,22%, до 4019,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1728,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" торгуется без существенных изменений возле отметки 73,27 рубля, курс евро снижается на 12 копеек, до 86,62 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,27%, до 72,6 доллара за баррель.

"После непродолжительной коррекции в начале дня "быки" вновь активизировались на фоне растущей нефти и разворота по фьючерсам на S&P500", — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Аналитики Альфа-банка считают, что сейчас все внимание приковано к тому, удастся ли мировым центральным банкам найти баланс между инфляцией и необходимостью сокращать программы стимулов в условиях замедления экономического роста и новой волны штамма коронавируса "дельта", особенно в свете рекордно высоких оценок стоимости компаний.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста находятся акции "Русала" (+5,72%) — ранее в ходе торгов рост достигал 7,75% — 67,750 рубля — максимума за всю историю торгов на Московской бирже. Цены на алюминий растут на фоне продолжающейся неопределённости с поставками бокситов из Гвинеи. Стоимость алюминия в среду достигла рекордного значения с августа 2008 года, почти достигнув 2800 долларов за тонну.

Также на положительной территории торгуются обыкновенные акции "Мечела" (+5,25%), бумаги "Роснефти"(+0,95%), Сбербанка (+1,22%) и "Лукойла"(+0,93%).

На отрицательной территории в лидерах торгуются бумаги "Мосэнерго"(-2,11%), "Транснефти" (-1,1%), "Системы (-2,05%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,87%).

ПРОГНОЗЫ

"С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи снял краткосрочную перекупленность, скорректировавшись от верхней границы среднесрочного восходящего канала. При этом пока индекс остается выше психологической отметки в 4000 пунктов", — отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ "Финам".

Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид" считает, что поводов для падения российских индексов нет, а вот для роста рынка ситуация вполне располагает. Эксперт полагает, что индекс Мосбиржи сможет в среду дойти до отметки 4028 пунктов, а индекс РТС до 1734 пунктов.