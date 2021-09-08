События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 сентября
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август)
|79%
|75%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|1%
|1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август)
|9%
|9%
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июль)
|13,6 млрд евро
|13 млрд евро
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,08 трлн юаней
|11:35
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (август)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (август)
|0%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|340 тыс
|335 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,169 млн барр
|-3,832 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,836 млн барр
|18:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|19:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.09)
|615,6 млрд долл (на 27.08)
|RUB
|Магнит — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, досрочные перевыборы СД, див-ды 1П2021, в очной форме /Калиниград/)
|RUB
|Россети Московский регион — ВОСА (реестр закрыт 23.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210908/834643595.html