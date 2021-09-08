МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август) 79% 75%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 1% 1%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август) 9% 9%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июль) 13,6 млрд евро 13 млрд евро
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,08 трлн юаней  
11:35 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
14:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (август) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (август) 0%  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 340 тыс 335 тыс
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -7,169 млн барр -3,832 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,836 млн барр  
18:05 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
19:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.09) 615,6 млрд долл (на 27.08)  
  RUB Магнит — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, досрочные перевыборы СД, див-ды 1П2021, в очной форме /Калиниград/)    
  RUB Россети Московский регион — ВОСА (реестр закрыт 23.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    