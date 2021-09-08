2021-09-08T19:01:14+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210908/834644813.html
Акции российских компаний дорожают вслед за нефтью
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Российский рынок акций повысился в среду по основным фондовым индексам на фоне дорожающей нефти, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов... ПРАЙМ, 08.09.2021
торги, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду по основным фондовым индексам на фоне дорожающей нефти, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,18%, до 4017,37 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1726,53 пункта.
Рынок нефти прибавляет 1,1%, до 72,5 доллара за баррель сорта Brent.