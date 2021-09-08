МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду по основным фондовым индексам на фоне дорожающей нефти, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,18%, до 4017,37 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1726,53 пункта.

Рынок нефти прибавляет 1,1%, до 72,5 доллара за баррель сорта Brent.