МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду по основным биржевым индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рост рынка нефти компенсировал негатив от снижающихся мировых фондовых индексов и ослабленного аппетита к риску.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,18%, до 4017,37 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1726,53 пункта.

ВНЕШНИЙ ФОН ПРИВОРЕЧИВ

Российский фондовый рынок в среду немного поднялся на противоречивом внешнем фоне. Определяющим фактором, давшим основной импульс росту, стала позитивная динамика рынка нефти.

Цена нефти, колебавшаяся с утра в минусе, перешла к росту и прибавляла вечером 1,3%, до 72,6 доллара за баррель марки Brent. Инвесторы ожидают, что данные Американского института нефти API, а затем и минэнерго США по недельной динамике запасов углеводородов в стране отразят перебои с их поставками, возникшие в результате урагана "Ида".

При этом западные фондовые индексы в основном снижаются в пределах 1,5%. Опасения инвесторов за восстановление экономики вызваны продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире.

При этом индекс доллара (DYX) растет на 0,1%, до 92,6 пункта, косвенно подавая сигнал об ослаблении аппетита к риску.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Русала" (+7,2%), продолжившие отыгрывать взлет стоимости алюминия на фоне неопределённости с поставками бокситов из Гвинеи. Цена алюминия в среду поднялась до рекордного значения с августа 2008 года, почти достигнув 2800 долларов за тонну.

Также выросли акции "Акрона" (+3,8%), девелопера "Самолет" (+4,5%), акции "Магнита" (+2,4%). Капитализация "Роснефти" (+1,9%) спустя один день опять превысила аналогичный показатель "Новатэка" (-1,5%): 5,9 триллиона рублей против 5,8 триллиона.

Упали в цене акции "Мосэнерго" (-3%), бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,7%), акции "Мосбиржи" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в начале торговой сессии опускался ниже ключевого уровня 4000 пунктов, но под конец дня сумел отыграть свои позиции, закрывшись в символическом плюсе, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Впрочем, мы осторожно смотрим на индекс Мосбиржи. Полагаем, что коррекция индекса ниже уровня 4000 пунктов сохраняет свою актуальность", — добавляет он.

В четверг ожидается смешанная динамика российского рынка акций, ориентир по индексу Мосбиржи: 3980-4040 пунктов, по РТС – 1700-1750 пунктов, оценивает перспективы Александра Овчинникова из "Сбер управление активами".