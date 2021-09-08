МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,51% — до 7,53 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,98%, до 261,7 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,94%, до 86,28 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,74% — до 8,86 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,17%, до 29,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,05% — до 32,86 доллара, а НЛМК — выросли на 0,37%, до 32,32 доллара, "Северстали" — уменьшились на 0,26%, до 22,72 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,26% — до 1,41 доллара, Сбербанка — выросла на 1,35%, до 17,97 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,15%, до 91,04 долларов.

Цена GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,56%, до 8,22 доллара. Бумаги "Ленты" снизились в стоимости на 0,32% — до 3,08 доллара, "Магнита" — подорожали на 1,33%, до 14,83 доллара.