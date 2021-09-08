МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером растет на фоне дорожающей нефти и сообщениях Минфина РФ относительно госдолга.

При этом падение западных фондовых рынков и рост доллара на форексе сдерживают укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.42 мск снижался на 6 копеек до 73,21 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта вечером в среду повышается, отыгрывая основной импульс роста стоимости рублевых активов, приходящий от дорожающей нефти.

Так, стоимость нефти, колебавшаяся с утра в минусе, перешла к росту и прибавляет вечером 1,3%, до 72,6 доллара за баррель марки Brent. Инвесторы оценивают данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В частности, Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,08 миллиона, а прогноз на будущий год — на 50 тысяч — до 11,72 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, поддержка рублю приходила от новостей с Московского финансового форума. В частности, заместитель министра финансов Тимур Максимов заявил, что Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год. Ранее показатель был сокращен примерно на 900 миллиардов рублей за счет накопленных остатков.

Ситуация с доходами лучше ожиданий, и это может позволить ведомству не исполнять в полном объеме программу заимствований, особенно с учетом того, что сейчас цикл ДКП в такой фазе, что размещать на пике не очень хотелось бы, сказал Максимов. Таким образом, спрос на госбумаги на фоне сокращения предложения может подрасти, что поддержит и курс рубля.

Кроме того, Минфин в среду проводит аукционы по размещению ОФЗ, которые традиционно повышают спрос на рублевую ликвидность.

Поддержка рублю приходит и от сообщений агентства Блумберг о том, что "Газпром" планирует начать поставки по "Северному потоку-2" уже с 1 октября.

Впрочем, индекс доллара (DYX) прибавляет 0,1%, до 92,6 пункта, продолжают падать к доллару и большинство развивающихся валют, сдерживая попытки рубля к укреплению. Также падают западные фондовые индексы. Увеличение числа случаев заражения штаммом COVID-19 "дельта" в США повышает опасения за восстановление экономики. На этом фоне растет курс доллара, традиционно считающегося защитным.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшая динамика рубля будет определяться преимущественно общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть, считает, полагает Александра Овчинникова из "Сбер управление активами".

"Целевой краткосрочный диапазон по курсу составляет 72,5-74 рубля за доллар", — оценивает она.

В четверг рынки будут ждать итоги заседания ЕЦБ, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Ставку и объемы выкупа активов европейский̆ регулятор, по всей̆ видимости, сохранит неизменными, поэтому основная реакция рынка будет зависеть от тональности и риторики главы ЕЦБ на пресс-конференции. Впрочем, в целом итоги заседания и конференция главы ЕЦБ, вероятно, окажут лишь локальное влияние на курсы, а далее все будет вновь зависеть от глобального аппетита инвесторов к риску", — добавляет он.