МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением на фоне усиления беспокойства относительно восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,75%, до 7095,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,85%, до 6668,89 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 15610,28 пункта.

Новая волна опасений за перспективы глобальной экономики вызвана продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Это тормозит процесс восстановления экономической активности из-за периодического введения карантинных мер.

Тем временем в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что по его итогам регулятор сохранит свою процентную ставку на нулевом уровне.

Однако аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), слова которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что сентябрьское заседание может стать "интересным", учитывая опубликованные ранее комментарии члена правящего совета Австрии Роберта Хольцмана, который предупредил, что монетарная политика ЕЦБ может нормализоваться раньше, чем рынки предполагают.