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https://1prime.ru/Financial_market/20210909/834650091.html
Российский рынок акций открыл торги снижением
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Российский рынок акций открыл торги четверга снижением на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,53%, до... ПРАЙМ, 09.09.2021
мосбиржа, торги, биржи, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги четверга снижением на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,53%, до 3996,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1718,69 пункта.
Акции девелопера "Самолет" растут на 2,83% после покупки структурой "Киевской площади" почти 10% акций "Самолета".
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 8 копеек, до 73,23 рубля, курс евро — также на 5 копеек, до 86,55 рубля.
Нефть символически подрастает на 0,08%, до 72,65 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,5%.