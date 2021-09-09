МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги четверга снижением на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа изменит систему сбора заявок на аукционах ОФЗ

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,53%, до 3996,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1718,69 пункта.

Акции девелопера "Самолет" растут на 2,83% после покупки структурой "Киевской площади" почти 10% акций "Самолета".

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 8 копеек, до 73,23 рубля, курс евро — также на 5 копеек, до 86,55 рубля.

Нефть символически подрастает на 0,08%, до 72,65 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,5%.