МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций открыл торги снижением

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,64%, до 7,48 доллара, "Новатэка" — на 0,65%, до 260 долларов, "Лукойла" — на 0,8%, до 85,59 доллара, "Газпрома" — на 0,03%, до 8,86 доллара, "Газпром нефти" — увеличивалась на 0,17%, до 29,35 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,08%, до 32,88 доллара, НЛМК — дешевели на 0,53%, до 32,15 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,75%, до 22,55 доллара,

Бумаги ВТБ дешевели на 0,71%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 17,9 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,4%, до 90,68 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,16%, до 8,12 доллара, "Магнита" — на 0,25%, до 14,79 доллара. Бумаги "Ленты" оставались на уровне предыдущего закрытия в 3,08 доллара.