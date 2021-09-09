МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг, инвесторы ожидают публикации данных по числу заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает перед публикацией данных о запасах в США

По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 34933 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 15590 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4502 пункта.

Инвесторы предпочитают воздерживаться от активной торговли перед публикацией статданных по рынку труда из США. Позднее минтруда страны опубликует данные о числе заявок на пособие по безработице. Аналитики полагают, что за минувшую неделю показатель снизился на 5 тысяч, до 335 тысяч заявок.

Аналитики также отмечают, что ситуация с коронавирусом продолжает нависать над рынком, не давая ему выйти в уверенный плюс. "Мы немного более осторожны… Распространение штамма "дельта" представляет собой угрозу для глобального роста", — сказал газете Wall Street Journal инвестиционный директор GAM Investments Чарльз Хепворт (Charles Hepworth).