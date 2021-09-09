МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается на торгах четверга, пока удерживаясь над отметкой в 4 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, на негативной динамике фьючерсов на американские индексы и фиксации прибыли некоторыми участниками рынка в ожидании объявления о некотором ужесточении монетарной политики в зоне евро, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Нефть дорожает перед публикацией данных о запасах в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.10 мск снижается на 0,34%, до 4003,32 пункта. Долларовый индекс РТС торгуется на уровне вчерашнего закрытия, возле отметки 1727,65 пункта, за счёт укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,74%, до 73,15 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы снижаются.

"Главным событием для мировых рынков сегодня станет заседание ЕЦБ, который первым из ведущих центробанков может объявить о начале сокращения программы покупки активов", — отмечает Игорь Додонов из "Финама".

"Из макростатистики интерес будут представлять еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице США. Кроме того, EIA опубликует отчет о недельном изменении запасов углеводородов в Штатах", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Бумаги "Русала" дешевеют на 2,51% после претензий одного из основных акционеров, с которыми "Русал" не согласен. В среду Sual Partners заявил, что настаивает в соответствии с дивидендной политикой на выплате дивидендов, которые "Русал" не платил с 2018 года, хотя, по мнению Sual, мог и должен был выплатить за этот период 904,5 миллиона долларов.

В лидерах падения котировок сегодня также бумаги "Интер РАО"(-2,65%), ВТБ (-1,28%) и НЛМК(-2,31%).

В лидерах роста — акции "Иркутскэнерго" (+16%) — бумаги отыгрывают новость об оферте, цена выкупа 12,2% ценных бумаг составляет 13,82 рубля за акцию.

Акции девелопера "Самолет" дорожают на 5,23% после покупки структурой группы компаний "Киевская площадь" почти 10% компании.

Также на положительной территории торгуются обыкновенные акции "Башнефти" (+1,65+) и "Новатэка"(+0,62%). Не ждали. Когда и чем закончится "бычий тренд" на биржах

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи остается на недельном минимуме 3964 пунктов, у индекса РТС — на уровне 1700 пунктов. Если мировые рынки возобновят снижение, мы можем уже сегодня пробить эти поддержки, ускорив нисходящее движения", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Дмитрий Постоленко из компании "Сбер Управление активами" ожидает закрытие дня в диапазоне 3980-4020 пунктов индексу Мосбиржи.

С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от верхней границы восходящего канала и ожидает продолжения снижения к нижней границе, в район отметки 3900 пунктов, считает Додонов.

"Мы считаем, что российский рынок сегодня будет полностью подвержен внешнему фону. Каких-либо внутренних историй не предвидится", — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Эксперт считает, что закрытие рынка будет вблизи 4000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1730 пунктов по РТС.