МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,8%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 22,2%  
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -0,7% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль) 0,2% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 4,8%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль) -11,99 млрд ф.ст. -11 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль) -7,1 млрд ф.ст.  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,9% 0,9%
11:10 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС    
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
13:10 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 1,0% 0,5%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 1,0% 0,6%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (август) 94 тыс 100 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (август) 7,5% 7,3%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 3,9%  
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 410  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 508  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -14,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 356,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 216,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -2,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -28,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -60,1 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -63,1 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 21,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 10,5 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (июль) 6,5% 7% (прогноз)
14:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) 10,3% 10,3% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август 2021    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за август 2021    
  RUB Самолет — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, перевыборы СД)    
  RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 16.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 27.09.2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020 1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Polymetal International plc — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 $0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020 $0,45 (1П2021) — див-д 2021