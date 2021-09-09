МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился в четверг по индексу Мосбиржи на фоне волатильности нефтяных котировок, при этом индекс РТС благодаря укреплению рубля потерял лишь символические 0,01%, следует из динамики торгов. Добыча нефти в США за неделю упала

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,59% — до 3993,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1726,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 28 копеек, до 73,87 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 86,17 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,14% — до 72,5 доллара за баррель. При этом несколько часов назад стоимость нефти проваливалась до 71,26 доллара за баррель.