МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слегка снижаются после публикации данных о снижении ее запасов в США, причем котировки почти восстановились после провала на новости о продаже Китаем нефти из государственных резервов, свидетельствуют данные торгов. "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

По состоянию на 19.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3% — до 72,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,3%, до 69,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов Brent проседала до 71,3 доллара, WTI — до 67,9 доллара.

В четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,9 миллиона баррелей. При этом аналитики предполагали, что показатель снизится на 4,6 миллиона баррелей.

Однако запасы бензина в стране за предыдущую неделю снизились значительно больше прогнозов – на 7,2 миллиона баррелей при ожидаемом сокращении на 3,4 миллиона.

Ранее же инвесторы реагировали на новости из КНР, на фоне чего нефтяные котировки упали в моменте примерно на 1,5%. Китай впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье, следует из опубликованного в четверг сообщения государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.

"Китай создавал (нефтяные – ред.) резервы в течение многих лет, но очевидно, что они очень обеспокоены ограниченными поставками и растущими ценами", — сказал агентству MarketWatch аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).