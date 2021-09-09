МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером прибавляет к доллару и евро на фоне "мягких" решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП), обусловивших укрепление развивающихся валют на форексе.

Попытки нефти вернуться в зону роста и слабеющий на форексе доллар поддерживают укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск снижался на 28 копеек до 72,87 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 86,24 рубля, следует из данных Московской биржи. "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА АППЕТИТ К РИСКУ

Российская валюта в четверг преимущественно повышалась, отыгрывая сигналы об аппетите к риску на мировых рынках. Импульс пришел от решений ЕЦБ по ДКП. В частности, регулятор в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

ЕЦБ также оставил темпы покупок облигаций на уровне 20 миллиардов евро в месяц, а общий объем выкупа — на уровне 1,85 триллиона долларов в рамках Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Впрочем, ЕЦБ заявил, что в рамках своей программы покупки облигаций на 1,85 триллиона евро банк будет осуществлять покупки "немного более низкими темпами" в будущем, чем это делалось в последние 6 месяцев.

При этом стоимость нефти продемонстрировала широкий коридор колебаний. Провал в середине дня до 71,26 доллара обусловили новости о продаже Китаем нефти из резервов для "охлаждения рынка". Вечером баррель марки Brent терял в цене 0,45%, до 72,27 долларов.

Игроки обращают внимание на оценки минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 сентября, опустились только на 1,5 миллиона баррелей (0,4%) до 423,9 миллиона баррелей. При этом аналитики предполагали, что показатель снизится на 4,6 миллиона баррелей.

Индекс доллара (DYX) теряет 0,2%, до 92,4 пункта, повышаются к доллару и некоторые "развивающиеся валюты", сигнализируя о сохранении аппетита к риску и поддерживая курс рубля.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent. Эксперт оценила вероятность запуска "Северного потока-2" в октябре

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта, несмотря на неоднозначную внешнюю конъюнктуру, смогла отыграть часть потерь, и в пятницу курс также будет колебаться вблизи отметки 73 рубля за доллар, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Возможное окончание цикла ужесточения ДКП Центробанком РФ – это хороший сигнал для инвесторов, рассуждает Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал" в преддверии решения российского финрегулятора по ключевой ставке.

"Доходности рублевых облигаций находятся на довольно привлекательных уровнях. Уже сейчас мы видим интерес иностранных инвесторов, которые увеличивают свои вложения в российские гособлигации. В случае усиления притока нерезидентов в российский долг мы можем ожидать, при прочих равных, и дальнейшего укрепления рубля", — добавляет он.