МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг не показали единой динамики на закрытии после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций заметно снизился на фоне волатильности нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,01%, до 7024,21 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,24%, до 6684,72 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15623,15 пункта.

В четверг прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом Совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

Аналитика Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что даже если решение ЕЦБ не означает ужесточение монетарной политики, это можно рассматривать как сигнал того, что экономика достаточно восстановилась, чтобы начать отказываться от стимулирующих мер.

Индекс FTSE тем временем снизился на корпоративных новостях. Бумаги британского лоукостера Easyjet рухнули в стоимости на 10,2% на фоне отказа компании от поглощения перевозчиком Wizz Air.