МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по индексу Мосбиржи на фоне волатильности нефтяных котировок и снижения акций сталелитейных компаний, в то же время индекс РТС потерял символические 0,01% на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов. Блумберг: Saudi Aramco ищет инвесторов для крупного газового проекта

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,59% — до 3993,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1726,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.34 мск снижался на 16 копеек, до 73,99 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,68%, до 71,38 доллара за баррель. При этом вечером до закрытия торгов стоимость нефти проваливалась до 71,26 доллара за баррель.

"В четверг 9 сентября российский фондовый рынок завершил основную сессию небольшим снижением индексов. У игроков на отечественном рынке сегодня не было серьезных поводов для пессимизма, и только ближе к концу торгов индексы ушли в минус. С учетом итогов заседания Европейского центрального банка внешний фон для нашего рынка складывался в целом неплохо", — отмечает Зарина Саидова из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Лидером падения стали бумаги сталелитейщиков…, которые скорректировались на фоне заявления правительства Китая. Так, были введены очередные ограничения на производство стали, предназначенные для стабилизации рынка. Чтобы ограничить дисбаланс на внутреннем рынке, правительство начнёт реализовать сталь из госрезервов", — замечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

В лидерах падения — акции НЛМК (-4%), расписки "Русагро" (-3,64%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 3,39%, префы — на 2,72%), акции ММК (-3,39%) и акции Polymetal (-2,84%), "Северстали" (-2,2%).

"Акции "Русала" завершили торги в минусе на 2%, а по ходу сессии несли еще более существенные потери. Компания не согласилась с претензиями одного из своих акционеров — Sual Partners, который требует от компании выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года", — говорит Саидова из ГК "Финам". "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

"Бумаги "Самолета" подорожали на 7,4% на новостях о том, что группа компаний "Киевская площадь" и ее сооснователь Год Нисанов приобрели 10% акций застройщика. Рыночная стоимость 10% "Самолета" составляет около 25 миллиардов рублей. Стоит отметить, что акции девелопера за период с момента проведения IPO подорожали более чем в 4 раза", — отмечает Саидова.

Акции "Мосэнерго" выросли на 1,93%, расписки TCS — на 1,53%, обыкновенные акции ТГК-2 — на 1,44%, акции НМТП — на 1,06% и акции ТМК — на 0,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы продолжаем осторожно смотреть на индекс Мосбиржи. Полагаем, что завтра он закрепится в диапазоне 3950-4000 пунктов", — говорит Головинов из Промсвязьбанка.

Несмотря на то, что российский рынок торгуется в красной зоне и опускался ниже 4000 пунктов, есть предпосылки к тому, чтобы в пятницу продемонстрировать обратное движение, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ключевым событием для российского рынка завтра станет заседание Банка России. В случае улучшения настроений на локальном рынке, мы можем протестировать отметку в 4100 пунктов по индексу Мосбиржи", — добавляет он.