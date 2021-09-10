2021-09-10T16:21:22+03:00
2021-09-10T16:21:22+03:00
2021-09-10T16:21:22+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210910/834663843.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 сентября
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Ожидаемые в понедельник, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Индекс BSI... ПРАЙМ, 10.09.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2021)
|-1,4
|
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,08 трлн юаней
|
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,38%
|
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|
|
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август)
|-302 млрд долл
|-307 млрд долл
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 19.08.2021, в заочной форме, див-ды за 1П2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 24.09.2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|
|RUB
|РЖД — СД (план работы на 2021-2022, вопрос об определении цены акций допэмиссии)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (о возможности и сравнительной эффективности переработки нефти и газового конденсата на мощностях ПАО)
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|RUB
|Детский мир — брифинг для инвесторов
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