МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций умеренно вырос благодаря ценам на металлы

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,13% — до 7,36 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,08%, до 261,1 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,28%, до 86 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,16% — до 8,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,51%, до 29,25 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,85% — до 33,51 доллара, а НЛМК — на 2,2%, до 31,64 доллара, "Северстали" — на 0,81%, до 22,38 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,43% — до 1,38 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 17,77 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,28%, до 92,86 долларов.

Цена GDR АФК "Система" снизилась на 0,5%, до 8,01 доллара. Бумаги "Ленты" сократились в стоимости на 0,49% — до 3,04 доллара, "Магнита" — выросли на 0,03%, до 14,52 доллара.