Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже преимущественно снижением
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,13% — до 7,36 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,08%, до 261,1 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,28%, до 86 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,16% — до 8,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,51%, до 29,25 доллара.
Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,85% — до 33,51 доллара, а НЛМК — на 2,2%, до 31,64 доллара, "Северстали" — на 0,81%, до 22,38 доллара.
Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,43% — до 1,38 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 17,77 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,28%, до 92,86 долларов.
Цена GDR АФК "Система" снизилась на 0,5%, до 8,01 доллара. Бумаги "Ленты" сократились в стоимости на 0,49% — до 3,04 доллара, "Магнита" — выросли на 0,03%, до 14,52 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210910/834665357.html