МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером усиливают дневной рост, связанный с коррекцией после снижения ранее, прибавляя около 2%, свидетельствуют данные торгов. "Северный поток-2" не решит главной проблемы Европы

По состоянию на 20.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,86%, до 72,78 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,08%, до 69,58 доллара за баррель.

В пятницу нефтяные котировки активно восстанавливаются после падения накануне после того, как Китай объявил о продаже нефти из государственных резервов нефтеперерабатывающим предприятиям, чтобы ослабить давление роста цен на сырье.

Как сказал агентству Блумберг аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), динамика нефтяных котировок в пятницу отражает то, что инвесторы вернулись к покупкам после "острой реакции" в четверг. Кроме того, по словам аналитика, несколько подталкивать цены на нефть вверх продолжают перебои с поставками сырья.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 10 сентября, увеличилось на семь – до 401 агрегата.