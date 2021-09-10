МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе умеренного снижения российского рынка акций по основным индексам, вслед за нефтью, но стабильности — на валютном рынке, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 0,8%, до 3972 пунктов, и на 1%, до 1707 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent сползет на 1,2 доллара, до 71,6 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного выше 1,18 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара останется в районе 73,15 рубля, евро — около 86,40 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Фоновыми рисками остаются ситуация с коронавирусом и понимание того, что обновление исторических максимумов по фондовым индексам не может быть вечным, указывает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

При этом между мировыми центральными банками сейчас разгорается соревнование в тонкой настройке, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В минувший четверг ЕЦБ понизил объем пандемической программы выкупа активов и дал понять, что инфляционные тенденции приобретают все более устойчивый характер. Однако одновременно был дан сигнал о том, что весомая поддержка экономики сохраняется. Российский ЦБ в пятницу поднял ставку всего на 25 базисных пунктов, но заверил, что ужесточение монетарной политики продолжится", — говорит он.

Через пару недель аналогичный маневр придется предпринять и Федеральной резервной системе (ФРС) США: дать сигнал о движении в сторону ужесточения кредитно-денежной политики, но не создать лишней паники, не исключает эксперт.

"По нашему мнению, рынки пока не учитывают такой сценарий: тема ужесточения политики ФРС будет довлеть над рынками и на следующей неделе. Отметим, что до самого заседания представители ФРС уже публично высказываться не смогут. И рынки вынуждены будут самостоятельно трактовать выходящую статистику по США. А она будет достаточно показательной", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Можно отметить данные по промпроизводству, промышленным заказам за июль, торговому балансу за август в Японии, инфляции, промпроизводству, внешней торговле, розничным продажам в августе в США, промпроизводству, розничным продажам, безработице в Китае, промпроизводству, торговому балансу, инфляции в еврозоне и промпроизводству в России", — перечисляет Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Что же касается сырьевых рынков, то они могут продолжить рост, полагает Евстифеев. "Давление на нефтяные цены со стороны Китая, после объявления продаж из стратегических запасов, оказалось краткосрочным. Важнее с точки зрения сырьевого рынка является внешнеполитическое сближение Китая и США, которое может обусловить увеличение спроса на сырье", — отмечает эксперт.

РУБЛЬ В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ

Центральным событием для валютного рынка стало заседание Банка России в уходящую пятницу, полагает Ващенко. "Ключевая ставка вновь повышена, но всего на четверть процентного пункта. Есть вероятность ее дополнительного повышения до конца года, но лишь в случае дальнейшего роста инфляции, что, на наш взгляд, маловероятно", — добавляет он.

В итоге минимальное повышение ключевой ставки Центробанком РФ оставило больше вопросов, чем ответов, рассуждает Андрей Манько из РИА Рейтинг. "Поэтому комментарии российских монетарных властей могут оказывать большое влияние на настроения игроков", — добавляет он.

Если же ОПЕК, как обещают источники, понизит прогноз спроса на нефть на следующий год, ожидания относительно нефтегазовых доходов России несколько ухудшаться, что может вызвать ослабление рубля, ожидает Вайсберг.

НЕВЕСЁЛАЯ ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Значительное внимание рынков будет приковано к намекам относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в США и новостям из Поднебесной. Скорее всего, рынки могут нервно реагировать на выходящие информационные сообщения. Мы ожидаем в целом бокового движения с повышенной волатильностью", — говорит Манько.

Впрочем, большинство экспертов высказываются за явно негативную динамику на следующей неделе.

"Не исключено, что отдельные макропоказатели вызовут резкие колебания на валютных и фондовых рынках. Ряд аналитиков американских инвестбанков предсказывает коррекцию. А приток средств в фонды на российский рынок резко сократился", — отмечает Ващенко.

"По нашему мнению, российскому рынку акций в условиях ожидаемого ухудшения внешнего фона будет сложно не откатиться от уровня 4000 пунктов по индексу Мосбиржи, проторговываемого на этой неделе. Мы опасаемся некоторого усиления тенденции к фиксации прибыли в "фишках", — добавляет Локтюхов.

Эксперт допускает, что "слабая" макростатистика из Китая может привести к более сильной просадке цен акций металлургического сектора, в первую очередь, сталелитейных компаний. Тем не менее, охлаждение рынка пока будет носить умеренный характер, считает он.

Базовый прогноз индекса Московской биржи на неделю со стороны Ващенко — 3900-4000 пунктов (то есть, с возможностью снижения до 2,5%). Индекс Мосбиржи сможет удержаться в этом диапазоне, в котором он находится с конца августа, считает и Локтюхов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Ващенко напоминает, что мероприятия для инвесторов проведут компании "Детский мир" и "Русагро".

Локтюхов среди бумаг, способных противостоять возможному ухудшению настроений на рынке, выделяет акции Московской биржи, остающиеся весьма привлекательными с фундаментальной точки зрения, "Алросы" — ввиду скорой выплаты обильных промежуточных дивидендов (8,79 рубля; "отсечка" 18 октября), а также "фишки" электроэнергетического сектора, заметно отстающего от рынка.

Скорее всего, лучше рынка будут акции нефтегазовых компаний, а хуже — бумаги ритейлеров, считает Манько.

Лидерами роста также могут стать акции "Аэрофлота", Ozon, "Детского мира" и "Ростелеком", не исключает Ващенко.

Впрочем, с учётом общих минорных настроений хуже рынка могут стать в целом акции первого и второго эшелонов, и отраслевая принадлежность эмитентов в этом случае не будет определять динамику, заключает он.