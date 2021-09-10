ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,78%, до 34607,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 15115,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4458,58 пункта.