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https://1prime.ru/Financial_market/20210910/834665746.html
Американские биржи закрылись снижением
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Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,78%, до 34607,72... ПРАЙМ, 10.09.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,78%, до 34607,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 15115,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4458,58 пункта.