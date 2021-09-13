МОСКВА, 13 сен — Dow Jones/ПРАЙМ. Американский фондовый рынок в этом году добился рекордного роста, но теперь многие аналитики Уолл-стрит начинают предупреждать, что в ближайшие недели и месяцы путь для инвесторов перестанет быть таким гладким.

Аналитики таких компаний, как Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Bank of America Corp. опубликовали в сентябре статьи, в которых предупредили о рисках на американском фондовом рынке.

Индекс S&P 500 с начала года по четверг уже установил 54 рекорда – больше всего за аналогичный период с 1995 года, и несколько аналитиков считают, что возросла вероятность отката или, по крайней мере, снижения доходности.

За этим осторожным прогнозом, по словам исследователей, стоит сочетание ряда факторов, включая инвестиционную эйфорию, завышенные стоимостные оценки и опасения насчет того, что инфляция и сбои в цепочках поставок скажутся на прибылях компаний.

Стратеги BofA Securities в среду написали, что видят мало поводов для радости. Они задаются вопросом: "Остались ли еще хорошие новости?", добавляя: "Оптимизм во многом уже заложен в котировки".

Команда Bank of America во главе с Савитой Субраманиан, руководителем отдела американских акций и количественной стратегии, переместила свой целевой показатель S&P 500 на конец года на отметку 4250 пунктов – это на 4,7% ниже уровня 4458,58 пункта, на котором индекс закрылся в пятницу. Ориентир на конец 2022 года Bank of America установил на уровне 4600 пунктов.

Осторожный прогноз аналитиков в отношении американских акций представляет собой контраст с девизом "Альтернативы нет", который преобладал в высказываниях инвесторов большую часть прошлого года. Многие инвесторы оправдывали свою постоянную "бычью" позицию по акциям крайне низкой доходностью по другим активам, включая облигации.

Мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США в этом году также обеспечила постоянный импульс для акций. Инвесторов привлекала высокая доходность акций целого ряда компаний, начиная от акций-мемов и заканчивая бумагами тех, кто выиграл от Covid-19.

Однако в сентябрьских отчетах некоторые стратеги отметили, что обращают внимание и на другие сегменты рынка. На прошлой неделе стратеги Morgan Stanley понизили долю американских акций в портфеле до "ниже ориентира", заявив, что предпочитают акции компаний Европы и Японии. Кроме того, они видят выгоду и в инструментах денежного рынка.

"Мы понимаем, что наше решение повысить долю денежных средств в портфеле может вызвать недоумение", – написала команда Morgan Stanley, включая аналитика Эндрю Шитса. В статье добавлена оговорка, что отдельные международные акции и другие активы остаются привлекательными по сравнению с денежной формой хранения капитала.

Далее в статье говорится: "По прогнозам стратегов Morgan Stanley, в течение следующих 12 месяцев денежные средства будут превосходить американские акции, государственные облигации и кредитные инструменты".

В последние торговые сессии на американском фондовом рынке уже появились признаки слабости. Все три основных индекса на прошлой неделе и за первую половину сентября снизились. Если тенденция сохранится, то это будет первый месячный откат S&P 500 с января.

В целом, сентябрь, как правило, является неудачным периодом для американского фондового рынка. В этом году инвесторы вступают в этот неспокойный период с явной неопределенностью.

На этой неделе инвесторы будут анализировать последние данные по инфляции в США: во вторник Министерство труда опубликует индекс потребительских цен. Участники рынка также будут следить за свежими комментариями представителей центральных банков относительно того, когда ФРС свернет свою программу стимулирования экономики. Некоторые инвесторы и аналитики рассматривают ужесточение денежно-кредитной политики как потенциальный риск для рынка акций.

Аналитики Citi Research на прошлой неделе отметили еще один риск для рынка: они опасаются, что текущий преобладающий "бычий" настрой может усилить распродажу.

Количество длинных позиций по S&P 500 превышает количество коротких в пропорции 10 к 1, написала группа аналитиков, включая Криса Монтагу, добавив, что около половины длинных позиций окажутся в убытке, если базовый индекс опустится ниже отметки 4435 – менее чем на 1% от уровня закрытия пятницы.

"Это означает, что даже небольшая коррекция может быть усилена принудительной ликвидацией длинных позиций, что приведет к дальнейшему падению", – говорится в заметке Citi.

Аналитики выступали с подобными тревожными комментариями и прежде. На протяжении 2021 года самые разные обозреватели Уолл-стрит высказывали опасения по поводу избытка на рынке, и инвесторы периодически готовились к откату.

Тем не менее, американские акции в основном продолжали расти, даже несмотря на случающиеся спады. В пятницу индекс S&P 500 упал пятую сессию подряд, что стало самой длинной полосой неудач с февраля. За неделю его потери составили 1,7%.

Последний раз американский индекс широкого рынка понес схожие потери на неделе, закончившейся 18 июня, когда он упал на 1,9%. За следующие три недели индекс вырос на 4,9%.

— Автор Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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