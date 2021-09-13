МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (2кв2021) 5,4% 6,1%
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (август) -8  
5:45 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -1,5%  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль) 8,8% 8,2%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август) -7,8 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль) 95 тыс 75 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июль) 4,7% 4,6%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,9% 3,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 3,3% 3,3%
10:15 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
10:35 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
14:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 4,3% 4,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% 0,4%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль) 2,1% -1%
20:00 мск (18:00 лнд, 13:00 NY) USD Apple — презентация новых продуктов (ожидаются обновления по линейкам iPhone, часов Apple Watch, наушникам AirPods и ноутбукам MacBook Pro)    
20:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB РусАгро — День рынков капитала (онлайн-формат на платформе Zoom, обзор деятельности, стратегия, последние операционные и финансовые результаты)    
  RUB ММК — Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) продолжит рассмотрение дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат    