События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 сентября
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (2кв2021)
|5,4%
|6,1%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (август)
|-8
|5:45
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-1,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль)
|8,8%
|8,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август)
|-7,8 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль)
|95 тыс
|75 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июль)
|4,7%
|4,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,9%
|3,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|3,3%
|3,3%
|10:15
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|10:35
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|14:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|4,3%
|4,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль)
|2,1%
|-1%
|20:00 мск (18:00 лнд, 13:00 NY)
|USD
|Apple — презентация новых продуктов (ожидаются обновления по линейкам iPhone, часов Apple Watch, наушникам AirPods и ноутбукам MacBook Pro)
|20:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|РусАгро — День рынков капитала (онлайн-формат на платформе Zoom, обзор деятельности, стратегия, последние операционные и финансовые результаты)
|RUB
|ММК — Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) продолжит рассмотрение дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат
https://1prime.ru/Financial_market/20210913/834677179.html