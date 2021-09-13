МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник вечером, трейдеры ожидают публикацию во вторник данных об инфляции в США, которые могут подсказать дальнейшее направление политики Фердезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,75 доллара, до 1795,85 доллара за тройскую унцию. Утром золото дорожало на 0,1%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,2%, до 23,852 доллара за унцию.

Во вторник минтруда США опубликует данные по годовой инфляции в стране за август. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,3% с 5,4% в июле, в месячном выражении прогнозируется рост потребительских цен на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее.

Данные по инфляции могут дать инвесторам сигнал по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США: негативная статистика может усилить ожидания более позднего сокращения стимулирования ФРС. Макростатистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

Стоимость золота поддерживается и некоторой коррекционной динамикой после снижения прошлой недели на 2,3%, что было связано с укреплением доллара. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.