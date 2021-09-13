МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером немного увеличивается к евро и иене в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,1808 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,95 иены за доллар со 109,93 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 92,65 пункта.

На валютном рынке наблюдается слабая динамика, трейдеры ожидают данных о потребительских ценах в США за август. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в предыдущем месяце замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, а месячная — до 0,4% с 0,5%. Минтруда США опубликует статистику во вторник.

Старший экономист Capital Economics по Европе Джек Аллен-Рейнольдс (Jack Allen-Reynolds), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что уровень инфляции в США будет оставаться выше целевого показателя из-за действующих стимулирующих мер Федрезерва США и уменьшения рабочей силы.

Кроме того, на текущей неделе ожидается публикация и других макроэкономических данных. Уже в понедельник вечером минфин США опубликует данные о дефиците бюджета страны, который, как ожидается, упал в 1,7 раза, до 173 миллиарда долларов. Аналитики также предполагают, что промпроизводство в США в августе выросло на 0,4%, а розничные продажи — снизились на 0,8%. Статистические данные будут опубликованы в среду и четверг соответственно.