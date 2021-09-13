МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос вторую сессию подряд по основным биржевым индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.

Рост рынка нефти и мировых фондовых индексов поддерживает возврат российских индексов на максимумы.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,96%, до 4041,16 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1751,08 пункта — максимума с марта 2012 года. При этом рублёвый индекс практически вернулся на исторический максимум (4043,51 пункта).

ВНЕШНИЙ ФОН ПОДДЕРЖАЛ

Российский фондовый рынок в понедельник вырос на позитивном внешнем фоне. Определяющим фактором, обеспечившим импульс росту нефтяных акций, вносящих наибольший вклад в динамику российских фондовых индексов, стало обновление рынком нефти максимумов с начала августа (73,91 доллара).

Стоимость нефти прибавляла вечером 0,6%, до 73,3 доллара за баррель марки Brent. Инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК. Картель сохранил прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год, прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.

При этом западные фондовые индексы в основном растут — в пределах 0,6%. Фондовые площадки демонстрируют коррекционный рост после снижения прошлой недели.

В лидерах роста цены среди российских акций на фоне дорогой нефти и газа вполне объяснимо оказались акции "Новатэка" (+3,7%), "Газпрома" (+1,6%), "Роснефти" (+2,5%), "Татнефти" (+1,9%), "Газпром нефти" (+2,1%). Также выросли расписки Mail (+3,4%), акции "Магнита" (+2,2%). Упали в цене акции Petropavlovsk (-2,7%), ИСКЧ (-1,5%), "Полюса" (-1,4%), ТМК (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российские индексы в последнее время держатся на плаву благодаря корпоративным историям, при этом потенциал повышения у рынка сохраняется, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ближайшими целями роста индексов Мосбиржи и РТС могут стать уровни 4070 и 1770 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3990-4090 пунктов", — оценивает она.

Российский рынок акций имеет достаточно локальных предпосылок для продолжения роста, особенно в нефтегазовом секторе, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". При положительной внешней конъюнктуре завтра он может сделать попытку преодолеть отметку в 4100 пунктов, оценивает эксперт.