МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) увеличением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,26% — до 7,6 доллара, "Новатэка" — на 4,48%, до 272,8 доллара, "Лукойла" — на 2,14%, до 87,84 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,16% — до 9,08 доллара, "Газпром нефти" — на 2,05%, до 29,85 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,21% — до 33,58 доллара, а НЛМК — на 1,96%, до 32,26 доллара, "Северстали" — на 1,79%, до 22,78 доллара.

Стоимость расписок ВТБ осталась на уровне прошлого закрытия в 1,38 доллара, Сбербанка — выросла на 0,73%, до 17,91 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,04%, до 92,9 долларов.

Цена GDR АФК "Система" поднялась на 0,87%, до 8,08 доллара. Бумаги "Ленты" выросли в стоимости на 0,16% — до 3,05 доллара, "Магнита" — на 3%, до 14,96 доллара.