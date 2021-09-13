ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Основные индексы США выросли на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,76%, до 34869,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4458,73 пункта, снизился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, на закрытии он опустился на 0,07%, до 15105,58 пункта.