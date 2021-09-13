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2021-09-13T23:19:20+03:00
2021-09-13T23:19:20+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210913/834681211.html
Индексы США в основном выросли на закрытии биржи
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Основные индексы США выросли на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов. На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,76%, до 34869,63 пункта, индекс... ПРАЙМ, 13.09.2021
торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Основные индексы США выросли на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,76%, до 34869,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4458,73 пункта, снизился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, на закрытии он опустился на 0,07%, до 15105,58 пункта.