ТОКИО, 14 сен — ПРАЙМ. Ключевой фондовый индекс в Японии Nikkei утром вторника превысил отметку в 30,7 тысячи пунктов и достиг максимума со 2 августа 1990 года, сообщило агентство Киодо. Индексы США в основном выросли на закрытии биржи

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся до отметки в 30 799,96 пункта.

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