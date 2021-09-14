2021-09-14T05:55:54+03:00
2021-09-14T05:55:54+03:00
2021-09-14T05:55:54+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210914/834681853.html
Ключевой фондовый индекс в Японии Nikkei поднялся до максимума за 31 год
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Ключевой фондовый индекс в Японии Nikkei утром вторника превысил отметку в 30,7 тысячи пунктов и достиг максимума со 2 августа 1990 года, сообщило агентство Киодо. По его данным,... ПРАЙМ, 14.09.2021
япония, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 14 сен — ПРАЙМ. Ключевой фондовый индекс в Японии Nikkei утром вторника превысил отметку в 30,7 тысячи пунктов и достиг максимума со 2 августа 1990 года, сообщило агентство Киодо.
По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся до отметки в 30 799,96 пункта.
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