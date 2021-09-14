МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост на позитивном внешнем фоне, а индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Нефть Brent торгуется выше $74 за баррель впервые со 2 августа

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,27%, до 4052,01 пункта, а чуть раньше поднимался до 4057,31 пункта – нового исторического максимума.

Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,22%, до 1754,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 10 копеек, до 72,76 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,96 рубля.

Нефть сорта Brent поднимается в цене на 0,6%, до 73,97 доллара за баррель.