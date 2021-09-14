Бумаги российских компаний преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,92%, до 7,67 доллара, "Новатэка" — на 0,59%, до 274,4 долларов, "Лукойла" — на 1,02%, до 88,74 доллара, "Газпрома" — на 0,81%, до 9,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,75%, до 30,07 доллара.
Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,69%, до 33,35 доллара, НЛМК — на 1,4%, до 31,81 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 1,41%, до 22,46 доллара,
Бумаги ВТБ дорожали на 0,58%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,62%, до 92,32 доллара.
GDR АФК "Система" дешевели на 0,43%, до 8,04 долларов, "Магнита" — дорожали на 0,03%, до 14,96 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,57%, до 3,07 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210914/834684137.html