МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,92%, до 7,67 доллара, "Новатэка" — на 0,59%, до 274,4 долларов, "Лукойла" — на 1,02%, до 88,74 доллара, "Газпрома" — на 0,81%, до 9,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,75%, до 30,07 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,69%, до 33,35 доллара, НЛМК — на 1,4%, до 31,81 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 1,41%, до 22,46 доллара,

Бумаги ВТБ дорожали на 0,58%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,62%, до 92,32 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,43%, до 8,04 долларов, "Магнита" — дорожали на 0,03%, до 14,96 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,57%, до 3,07 доллара.