МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник в ожидании публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

По состоянию на 11.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,28%, до 7047,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6633,2 пункта, немецкий DAX рос на 0,01%, до 15703 пунктов.

Во вторник инвесторы находятся в ожидании статданных по инфляции крупнейшей экономики мира, США. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%.

"Экономика США миновала свой пик, но это не означает, что восстановление пойдет вспять", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Daco.

Инвесторы обратили некоторое внимание на статданные из Великобритании. Так, безработица в регионе в мае-июле снизилась до 4,6% с 4,7% в апреле-июне. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.