МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики, при этом снизились китайские индексы, в то время как инвесторы во всём мире ожидают данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном снижаются в ожидании статистики из США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,42%, до 3662,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2500,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,21%, до 25502,23 пункта.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,67%, до 3148,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7437,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,73%, до 30670,1 пункта, при этом в ходе торгов он достигал отметки в 30795,78 пункта — максимума с 1990 года.

Аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что инвесторы воздерживаются от активной торговли в ожидании данных об инфляции в США. По его словам, есть риск, что высокие потребительские цены и рост случаев заражения коронавирусом продолжают представлять угрозу мировым цепочкам поставок. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Также высокая инфляция может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить монетарную политику раньше, чем планировалось.

Потребительские цены в стране по итогам июля выросли на 5,4%, рекордными темпами с августа 2008 года. Аналитики полагают, что инфляция по итогам августа замедлилась до 5,3%. Это станет известным позже во вторник. "Если инфляция окажется более быстрой, чем ожидалось, то предположения относительно сворачивания (накачки ликвидностью в США — ред.) могут сместиться с декабря на ноябрь", — считает Моя.