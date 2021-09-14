МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций после обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи сократил темпы роста на фоне фиксации прибыли отдельными участниками рынка, растущая нефть и отдельные бумаги нефтегазового сектора позволяют индексу Мосбиржи торговаться на положительной территории, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.45 мск рос на 0,15%, до 4047,88 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,06%, до 1750,65 пункта на фоне ослабления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" рос в то же время на 20 копеек, до 72,86 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 86,05 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,52%, до 73,9 доллара за баррель.

"Сегодня индекс Мосбиржи открылся ростом, сразу же обновив исторический максимум, чему способствовала крепость цен на нефть, а также ралли на рынке газа. При этом, движение индекса вверх вызвано лишь отдельным "фишками", такими как "Газпром", "Лукойл", "Новатэк" и "Татнефть", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

На положительной территории торгуются акции "Газпрома" (+1,5%): поддержку бумагам оказывают новости о том, что цена газа на фьючерсном рынке Европы во вторник утром превысила рекордные 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Акции "Газпрома" во вторник поднялись до очередного пика с июля 2008 года на фоне достижения ценами на газ на различных площадках рекордных и многолетних максимумов. Котировки самого эмитента расположены не так далеко от исторического пика 369,5 рубля", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста акции "Лукойла" (+1,48%), "Фосагро" (+2,32%) и "Татнефти": префы растут на 1,54%, обыкновенные акции – на 1,46%.

Стоит также отметить существенный рост в акциях "Группы Черкизово"(+11,1%) и ДВМП (+3,9%).

Хуже рынка выглядят бумаги "Северстали"(-1,64%), Petropalovsk (-0,95%) и "Полиметалла" (-1,69%). Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 2,36%.

ПРОГНОЗЫ

"Ожидаем позитивную динамику российских индексов до конца дня. Индекс Мосбиржи может продолжить обновление исторических максимумов за счет роста акций "Газпрома", "Татнефти" и "Лукойла", — полагает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Александра Овчинникова из компании "Сбер Управление активами" предрекает сегодняшнее закрытие в диапазоне 4020–4070 пунктов по индексу Мосбиржи и 1720–1760 пунктов по индексу РТС.

"Мировой аппетит к риску во второй половине дня, вероятно, во многом будет зависеть от данных по инфляции в США", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Эксперт добавляет, что негативные сюрпризы в виде значительного ускорения темпов роста цен могут вызвать фиксацию прибыли в ожидании повышения процентных ставок в крупнейшей экономике мира.