МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник растут после публикации данных о замедлении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в августе замедлилась до 5,3%

По состоянию на 16.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 34942,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 15177,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4481,9 пункта.

Во вторник инвесторы с оптимизмом отыгрывают статистику по стране. Так, годовая инфляция в США за август замедлилась впервые с октября 2020 года – до 5,3% с 5,4% месяцем ранее. В месячном исчислении потребительские цены в стране в отчетном месяце выросли на 0,3%.

Основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли (Adam Crisafulli) отметил, что рынки положительно отреагировали на данные, поскольку они поддерживают идею о том, что "инфляция достигла своего пика". Фьючерсы на индексы США слабо растут перед выходом статистики

Однако, как сказал аналитик, это не означает, что Федеральная резервная система (ФРС) США не начнет сворачивать свои стимулирующие меры.

"Мы думаем, что она действительно достигла пика, но это не является причиной для того, чтобы скупать акции, по крайней мере сейчас – инфляция все еще на высоком уровне, ФРС будет сокращать объем выкупа активов, и на рынке есть множество других макроэкономических факторов, за которыми нужно следить", — приводит слова Крисафулли агентство Блумберг.