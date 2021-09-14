МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,47% — до 7,63 доллара, "Новатэка" — опустилась на 1,43%, до 268,9 доллара, "Лукойла" — поднялась на 2,76%, до 90,26 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,4% — до 9,3 доллара, "Газпром нефти" — на 0,84%, до 30,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в цене на 1,94% — до 32,93 доллара, НЛМК — на 2,36%, до 31,5 доллара, "Северстали" — на 1,67%, до 22,4 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,01% и достигла 1,37 доллара, Сбербанка — выросла на 0,22%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,55%, до 91,46 доллара.

Цена GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,87%, до 8,01 доллара. Бумаги "Ленты" выросли в стоимости на 0,49% — до 3,06 доллара, "Магнита" — опустились на 0,47%, до 14,88 доллара.