МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись преимущественно снижением после публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,49%, до 7034,06 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6652,97 пункта, немецкий DAX вырос на 0,14%, до 15722,99 пункта.

Так, годовая инфляция в США за август замедлилась впервые с октября 2020 года – до 5,3% с 5,4% месяцем ранее. В месячном исчислении потребительские цены в стране в отчетном месяце выросли на 0,3%. Уровень инфляции в США имеет ключевое значение для инвесторов по всему миру, поскольку она влияет на дальнейший курс монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Тем не менее, по словам аналитика IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, ФРС будет "более терпеливой", однако не изменит своих планов относительно сокращения объема выкупа активов. Как сказал аналитик, с этим может быть связано снижение фондовых индексов.

В среду ожидается публикация ряда макростатистик по странам Европы. Аналитики полагают, что годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 2,9% с 2% месяцем ранее. Также будут известны данные о промпроизводстве в еврозоне в июле, которое, согласно ожиданиям, выросло на 0,6% после снижения на 1% в июне.